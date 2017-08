Son message de tolérance a visiblement fait mouche. La réaction de Barack Obama aux violences à Charlottesville est devenue le tweet le plus "liké" de l'histoire, rapporte Mashable (en anglais) mercredi 16 août. Selon la police, un sympathisant néo-nazi a intentionnellement foncé avec son véhicule sur des contre-manifestants antiracistes, samedi 12 août, dans cette ville de Virginie. Une femme de 32 ans a été tuée.

Barack Obama a choisi de répondre à ce drame par une citation de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, dimanche. "Personne ne naît en haïssant quelqu'un d'autre à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion", a twitté le démocrate. Une photo de lui souriant à plusieurs enfants accompagnait le message.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm