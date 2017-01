"En huit ans, vous avez accompli tellement de choses" : la lettre émouvante des jumelles Bush à Malia et Sasha Obama

Malia et Sasha Obama vont bientôt quitter la Maison Blanche. Les deux filles du président des Etats-Unis sortant ont passé une grande partie de leur vie à Washington et vont "bientôt rejoindre un autre club rare, celui des enfants d'anciens présidents", expliquent Barbara Bush et Jenna Bush Hager. Les deux filles de George W. Bush ont écrit une lettre publiée jeudi 12 janvier par le Time (en anglais) à celles qui ont repris leurs chambres en 2009. "Il y a huit ans, nous vous avons accueillies sur les marches de la Maison Blanche", rappellent-elles en introduction de ce texte.

En huit ans, vous avez accompli et vu tellement de choses. Nous vous avons vu grandir et devenir des jeunes femmes impressionnantes. Barbara Bush et Jenna Bush-Hager dans le magazine "Time"

Dans leur lettre, elles soulignent l'importance de ce passage à la résidence présidentielle américaine. "N'oubliez jamais les gens merveilleux qui travaillent à la Maison Blanche", insistent-elles, citant notamment les personnes qui ont assuré leur protection : "Ils ont mis leur vie entre parenthèses pour nous."

Barbara et Jenna Bush terminent leur lettre en encourageant Malia et Sasha Obama dans leur avenir. "Vos parents, qui vous ont fait passer en premier, ne vous ont pas seulement montré le monde mais vous l'ont donné. Comme toujours, ils vous encourageront dans le prochain chapitre de votre vie. Et nous aussi", concluent-elles.