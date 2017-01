Donald Trump signe son premier décret en tant que président et affaiblit la loi de santé "Obamacare"

C'est la première décision du 45e président des Etats-Unis. Juste après son investiture, Donald Trump a signé, vendredi 20 janvier, un premier décret, concernant le système de santé américain. Il vise à entamer le démantèlement de l'"Obamacare", une des réformes emblématiques du mandat de Barack Obama, honnie par les conservateurs adeptes d'un gouvernement peu interventionniste.

Des administrations enjointes de ne pas appliquer la loi

Le texte signé par Donald Trump ordonne aux administrations chargées d'appliquer cette loi d'utiliser tous les moyens possibles pour ne pas en appliquer toutes les dispositions de l'"Obamacare" qui pèseraient sur le budget de l'Etat, le coût de la réforme étant au coeur des critiques des conservateurs.

Ce décret est très vague, et il est difficile de savoir comment il sera appliqué, explique Buzzfeed (en anglais). Mais il pourrait notamment remettre en cause un des aspects cruciaux de la loi : l'obligation faite aux Américains de souscrire à une assurance à titre individuel, s'ils ne sont pas assurés via leur entreprise.

Trump promet un système de santé "bien meilleur"

Ne plus faire appliquer cette obligation pourrait tuer le marché des assurances individuelles, et donc faire monter les prix, estime Buzzfeed, rendant ces assurances inaccessibles à une partie des 20 millions d'Américains qui ont bénéficié pour la première fois d'une couverture grâce à l'"Obamacare", réforme instaurée en 2010.

Lors de sa campagne, Donald Trump avait qualifié la réforme du système de santé d'Obama de "désastre complet", et promis de la remplacer par "un système de santé bien moins cher et bien meilleur", dont les contours restent encore très flous.