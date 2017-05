Etats-Unis : Barack Obama dévoile les contours de sa future bibliothèque présidentielle

Il se fait architecte pour aider à faire émerger "la prochaine génération de leaders". L'ancien président Barack Obama a dévoilé, mercredi 3 mai, le design de sa future bibliothèque présidentielle à Chicago (Illinois, Etats-Unis), un projet ultra-moderne d'un demi-milliard de dollars (environ 460 millions d'euros) qui doit dépoussiérer le concept.

La construction d'une bibliothèque est devenue une tradition pour les anciens présidents américains, mais celle de Barack Obama s'assimile davantage à un centre pour la réflexion et l'action qu'à un espace dédié aux livres. Et pour cause. Ce n'est pas un, mais trois bâtiments qui vont sortir de terre sur le Jackson Park, un square créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 et ouvert sur le lac Michigan.

We’re building a working center for good citizenship. Right here on the South Side of Chicago. Join us. See more at https://t.co/t7EbXh7G9x pic.twitter.com/3ykoeKTfw0 — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) 3 mai 2017

Début de la construction en 2021

"Nous voulions quelque chose qui soit vivant et qui soit un centre d'activité pour la communauté, pour la ville et pour le pays", a expliqué Barack Obama au sujet de cette bibliothèque peu conventionnelle, qui doit être construite en 2021. Le terrain d'environ 20 500 m² accueillera un musée en forme de tour hexagonale, ainsi que deux édifices de plain-pied : une bibliothèque à proprement parler et un lieu de forum, tous deux surmontés de toits aménagés en espaces verts, selon les maquettes en 3D présentées par l'ancien président démocrate.

Voilà à quoi ressemblera la bibliothèque de Barack Obama, présentée le 3 mai 2017, à Chicago (Illinois, Etats-Unis). (OBAMA FOUNDATION / REUTERS)

L'édifice comprendra aussi des salles de classe, des laboratoires, des espaces extérieurs et de rencontre, ainsi que des bureaux pour la fondation Obama et un lieu où seront exposés des documents liés aux huit années de la présidence Obama.

Terrain de basket, barbecue et luge

Barack Obama souhaite ainsi en faire un lieu qui permettra aux futurs leaders de faire "la différence dans leur communauté, dans leur pays et dans le monde", a-t-il précisé lors de sa présentation devant quelque 300 personnes. L'ex-président américain a également vanté l'intérêt d'un lieu de vie, en présentant avec enthousiasme un terrain de basketball, un sport qu'il pratique régulièrement, ou encore un lieu pour faire un barbecue ou de la luge.

"Regardons les choses comme elles sont, vous voulez tous voir les robes de Michelle", a-t-il plaisanté, avant de reprendre son sérieux, pour espérer que la bibliothèque Obama puisse permettre de changer la perception de sa ville de cœur, Chicago, souvent associée à la violence et aux armes à feu.