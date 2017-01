"Je serai à vos côtés" : avant de quitter la Maison Blanche, Barack Obama adresse ses derniers mots aux Américains sur Twitter

Barack Obama a définitivement quitté la Maison Blanche. Le chef de l'Etat américain a passé ses derniers instants dans le Bureau ovale, vendredi 20 janvier, quelques minutes avant l'investiture de Donald Trump en tant que nouveau président des Etats-Unis.

Barack Obama a salué une dernière fois les médias, dans la matinée, en empruntant la coursive de l'aile ouest de la Maison Blanche. S'il n'a pas pris la parole devant la presse, il a adressé ses derniers mots aux Américains sur le compte Twitter officiel de la présidence.

"Je serai à vos côtés en tant que citoyen"

"Vous servir a été le plus grand honneur de ma vie. Vous avez fait de moi un meilleur leader et un meilleur homme, a d'abord déclaré Barack Obama. Je ne m'arrêterai pas. Je serai à vos côtés en tant que citoyen, inspiré par vos messages de vérité et de justice, d'humour et d'amour."

"Je crois en vous"

Barack Obama a également appelé ses concitoyens à "partager leurs réflexions" avec lui, sur son site obama.org. "Alors que nous regardons vers l'avenir, je veux commencer par réfléchir à ce qui vous importe le plus", a-t-il expliqué sur Twitter.

"Je vous demande encore de croire, non pas en ma capacité à amener le changement, mais en la vôtre, a conclu Barack Obama, en reprenant les mots de son dernier discours face à la presse. Je crois au changement parce que je crois en vous."