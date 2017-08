"Recule, sale type" : Hillary Clinton attaque Donald Trump dans le premier extrait de son livre sur la campagne présidentielle

C'est sans doute un des livres les plus attendus de la rentrée littéraire aux Etats-Unis : What happened ("Ce qu'il s'est passé"), dans lequel Hillary Clinton raconte son expérience de candidate à la présidence américaine défaite par Donald Trump. Il sortira le 12 septembre, mais la chaîne MSNBC (en anglais) a dévoilé, mercredi 23 août, deux premiers extraits de l'ouvrage. Dont une anecdote où elle critique sévèrement l'actuel président des Etats-Unis.

"J'en avais la chair de poule"

Dans ce passage, Hillary Clinton raconte une scène fameuse de la campagne, lors du deuxième débat présidentiel télévisé, en octobre 2016 à Saint-Louis. Les deux candidats étaient libres de se déplacer sur scène pour répondre aux questions, et, lorsque la candidate démocrate avait pris la parole, Donald Trump s'était placé à seulement quelques mètres derrière elle, dans son dos, la regardant fixement. Un passage étrange, resté comme une des images marquantes de la campagne.

"Il me suivait où que j'aille, il me fixait des yeux, il grimaçait. C'était incroyablement gênant. Il me soufflait littéralement dans le dos", écrit Hillary Clinton. "J'en avais la chair de poule". Elle décrit ensuite les sentiments qui lui traversent alors l'esprit :

Que feriez-vous à ma place ? Resteriez-vous calme, souriante, comme s'il ne mordait pas constamment sur votre espace ? Ou bien vous retourneriez-vous pour le regarder dans les yeux et lui dire, haut et fort: 'Reculez, sale type, éloignez-vous. Je sais que vous adorez intimider les femmes, mais vous ne m'intimiderez pas, alors reculez' Hillary Clinton à propos de Donald Trump, dans son livre "What happened"

Pour décrire Donald Trump et son comportement lors de cet épisode, Hillary Clinton utilise le mot anglais "creep", qui n'a pas d'équivalent en Français, mais que les Américains utilisent pour qualifier ces hommes louches qui suivent les femmes dans la rue.

"J'ai échoué. Et j'aurai à vivre avec cela toute ma vie"

"J'ai choisi l'option A, j'ai conservé mon sang froid, comme je l'ai fait toute ma vie face aux hommes difficiles qui tentaient de me déstabiliser. Mais j'ai serré le micro encore plus fort", poursuit Hillary Clinton. "Je me demande, toutefois, si je n'aurais pas dû choisir l'option B.(...) Peut-être ai-je trop retenu la leçon consistant à rester calme, à prendre sur moi, à serrer les poings tout en souriant, déterminée à montrer un visage impassible au monde".

La candidate démocrate rappelle également que ce débat était organisé seulement quelques jours après la révélation d'une vidéo de 2005 dans laquelle Donald Trump tenait des propos très vulgaires sur les femmes et décrivait un comportement relevant de l'agression sexuelle.

Dans un second extrait de son livre dévoilé mercredi, Hillary Clinton reconnaît avoir déçu les espoirs de millions de personnes. "J'ai échoué. Et j'aurai à vivre avec cela toute ma vie", écrit-elle.