EN IMAGES. Huit ans dans les pas de Barack Obama à la Maison Blanche

Il s'apprête lui aussi à quitter la Maison Blanche. Pendant huit ans, Pete Souza a suivi Barack Obama comme son ombre, immortalisant chaque instant de la vie du président des Etats-Unis. Du jour de son investiture, le 20 janvier 2009, à sa dernière conférence de presse, le 18 janvier 2016, le photographe officiel a été de tous les événements du 44e président américain, qui passe le relais à Donald Trump, vendredi 20 janvier.

"Mon boulot était parfois assez répétitif. Mais je dirais qu'une, deux, trois, quatre, voire dix fois par semaine, vous réalisez que vous êtes un témoin de l'Histoire, explique Pete Souza. J'ai toujours essayé de garder ça en tête.". Malgré les longues journées, le photographe est déjà rodé à l'exercice particulier de la photographie officielle : bien avant Barack Obama, il avait été le photographe officiel de Ronald Reagan. Autre époque, autre style, comme il l'évoque dans Le Temps.

Le président Reagan avait plus de 50 ans de plus que moi. Je ne le connaissais pas avant d’entrer dans sa Maison Blanche et cela a limité mon accès. En outre, il n’était pas physiquement aussi actif que le président Obama. Je connais Barack Obama depuis 2005, j’avais donc déjà établi une relation professionnelle avec lui. Cela l’a conduit à m'accorder un accès sans entrave à sa présidence.