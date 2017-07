VIDEO. "Vous êtes en bonne forme physique", lance Donald Trump à Brigitte Macron

Comment Brigitte Macron doit-elle le prendre ? En visite à Paris pour deux jours, Donald Trump lui a fait un drôle de compliment, jeudi 13 juillet. Alors que la Première dame française s'apprêtait à emmener son homologue Melania Trump se balader dans la capitale, le président américain lui a lancé : "Vous êtes en bonne forme, vous êtes en bonne forme physique. Très belle."

La remarque, captée par les caméras de l'Elysée qui diffusait l'évènement en direct sur Facebook, n'a pas échappé aux médias américains.

"You're in such good shape," Pres. Trump tells French first lady Brigitte Macron, before noting the same about Mrs. Macron to Pres. Macron. pic.twitter.com/pRrG2WnBPj