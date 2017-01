VIDEO. "Votre média est calamiteux" : Trump critique un journaliste de CNN lors de sa conférence de presse

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters

Une attaque en règle. Donald Trump a pointé du doigt des médias américains lors de sa première conférence de presse depuis son élection, mercredi 11 janvier. Il a tenu à dénoncer certaines informations non corroborées le visant diffusées par Buzzfeed, et reprises par CNN, concernant ses liens supposés avec la Russie.

"Vous vous faites de l'intox"

En pleine conférence de presse Donal Trump a refusé de répondre à une question d'un journaliste de CNN, Jim Acosta, le pointant du doigt : "Non, pas vous, pas vous, votre média est calamiteux !" Avant d’ajouter, face aux protestations du reporter, qui tentait d'intervenir malgré tout. "Non, je ne vous laisserai pas poser de question, non !" "You’re fake news", a encore dénoncé le président élu. Autrement dit : "Vous faites de l’intox."

Un peu plus tôt, Donald Trump avait critiqué le site Buzzfeed (en anglais) qui a publié 35 pages de notes détaillant des liens supposés entre son entourage et le Kremlin. Buzzfeed est "un tas d'ordures sur le déclin, a-t-il lancé avant de menacer le site. Ils vont en pâtir, ils en subiront les conséquences".