VIDEO. Un poulet gonflable géant à l'effigie de Trump installé devant la Maison Blanche

Alors que Donald Trump continue la surenchère verbale avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, le président américain a été interpellé par des opposants sur un tout autre sujet, mercredi 9 août. Un poulet gonflable géant à l'effigie du président américain a été installé sur la pelouse qui fait face à la Maison Blanche, à Washington (Etats-Unis).

Il s'agit d'une initiative des organisateurs de la Marche de la Journée de l'impôt, qui souhaitent convaincre le président milliardaire de publier ses déclarations de revenus. Jusqu'à présent, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis Richard Nixon (élu en 1968 et 1972), l'actuel président américain refuse de s'y soumettre. La loi n'oblige que la publication d'une déclaration financière qui donne une approximation du patrimoine, des dettes et des revenus.

Le président américain n'a pas directement assisté à l'événement puisqu'il se trouve à son club de golf à Bedminster, dans le New Jersey. Mais le poulet gonflable, qui a un compte Twitter, a évoqué sa sortie dans la capitale.

ICYMI: Here's me outside Trump's Wisconsin rally demanding he come clean about his giant tax cuts for the wealthy. https://t.co/vdREOeflmb