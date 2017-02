VIDEO. Un "mur humain" au Mexique contre Donald Trump

Des milliers de Mexicains ont formé un "mur humain" le long de la frontière avec les Etats-Unis, vendredi 17 février, à Ciudad Juarez, pour protester contre le mur que le président américain Donald Trump veut construire. Les manifestants ont formé une chaîne humaine d'environ 1,5 km, en se tenant par les bras, certains drapés dans des drapeaux mexicains ou vêtus de blanc.

"Trump provoque la peur"

La manifestation était organisée par les autorités locales et des associations et a réuni de nombreux étudiants, ainsi que des politiques et leaders sociaux locaux. "A Ciudad Juarez et El Paso, nous sommes une seule et même ville, nous ne serons jamais séparés", a lancé aux manifestants Oscar Leeser, le maire né au Mexique d'El Paso, la ville frontalière américaine située en face de Ciudad Juarez.

"Trump provoque la peur chez nos concitoyens aux Etats-Unis, nous devons nous montrer solidaires avec eux et leur afficher notre soutien. Si on les expulse nous les accueillerons à bras ouverts", a déclaré le maire de Ciudad Juarez, Armando Cabada, également présent à la manifestation. Cette manifestation s'est déroulée près d'un mois après la prise de fonction de Donald Trump qui a signé un décret lançant la construction du mur à la frontière et affiché sa volonté d'accélérer l'expulsion des immigrants illégaux.