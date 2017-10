VIDEO. "Tu n'as pas de problème de poids, c'est la bonne nouvelle", lance Trump à un enfant pour Halloween

"Vous savez qui ils sont ? Ce sont les gentils médias", a déclaré Donald Trump, vendredi 27 octobre, à des enfants. A l'occasion d'Halloween, le président américain a reçu les progénitures de journalistes spécialisés sur l'actualité présidentielle dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington. Il en a profité pour faire quelques sous-entendus critiques sur les médias.

Pendant une vingtaine de minutes, Donald Trump a bavardé avec un groupe d'enfants déguisés en Dark Vador, princesse Leia ou encore Batman, sous les flashs des photographes. "Vous êtes de très beaux enfants, (...) je ne peux pas croire que les médias font d'aussi beaux enfants", a-t-il lancé.

"Est-ce que tu vas grandir et être comme tes parents ?"

"Est ce que tu vas grandir et être comme tes parents ? Mmmmh, ne répond pas, cette question ne peut que me mettre dans l'embarras !" dit-il à une petite fille à sa droite. "A ce propos, comment la presse vous traite-t-elle ? Je parie que vous êtes mieux traités que n'importe qui d'autre dans le monde, non ?", interroge-t-il à la volée.

Comme le veut la tradition, le président a distribué des bonbons aux enfants, et a précisé à l'un d'entre eux : "Tu n'as pas de problème de poids, c'est la bonne nouvelle." Le président a conclu la réunion en faisant une nouvelle remarque aux journalistes présents : "Félicitations les amis, vous avez fait du bon travail cette fois ci. Les enfants peuvent rester, peut-être pas les parents, allez amusez-vous bien !"

Le président américain accuse régulièrement certains médias américains de diffuser des fausses nouvelles et d'être à charge contre lui. En juillet, il avait publié une vidéo sur Twitter où on le voyait en train de battre un homme dont la tête était remplacée par le logo de la chaîne CNN.