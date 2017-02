VIDEO. Trump visite le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine de Washington

Est-ce un message à la grande partie de la population noire qui n'a pas voté pour lui ? Donald Trump a visité le Musée national d'histoire et de la culture afro-américaine de la Smithsonian, à Washington, mardi 21 février, accompagné de sa fille Ivanka et de Ben Carson, candidat noir battu à la primaire républicaine et aujourd'hui ministre du Logement et du Développement urbain.

"Il est étonnant"

"Ce musée est un bel hommage à tant de héros américains", a déclaré le président américain lors de sa visite. "Il est étonnant. Nous avons fait un tour, mais pas assez complet", confie-t-il. Il s'agirait peut-être d'un clin d'œil à une circonscription qui a voté massivement pour Hillary Clinton l'automne dernier, rappelle le Washington Post (en anglais). Le président a promis de revenir, ajoutant qu'il était "honoré d'être le deuxième président de séance à visiter ce grand musée." L'ancien président Barack Obama a été le premier.

Donald Trump s'est attardé devant l'exposition "Le Paradoxe de la Liberté", qui met en vedette Thomas Jefferson, 3ᵉ président des Etats-Unis (1801-1809) et les esclaves qu'il possédait. Donald Trump a également traversé la galerie souterraine qui raconte l'histoire de l'esclavage. Des objets provenant d'un navire négrier qui a coulé au large de l'Afrique y sont exposés.