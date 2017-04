VIDEO. Trump a décidé de bombarder la Syrie en dévorant une "belle part de gâteau au chocolat"

"C'était pendant le dessert !" Donald Trump révèle, mercredi 12 avril, les coulisses de la prise de décision concernant la frappe américaine en Syrie qui s'est déroulée quelques jours plus tôt. Dans une interview diffusée par la chaîne Fox News, il se remémore cette soirée du 6 avril. Il se trouvait alors à table avec le président chinois Xi Jinping.



Au cours de ce dîner officiel, "on m’a fait passer le message des généraux, comme quoi les navires de guerre étaient en position et prêts à tirer", raconte Donald Trump qui n'oublie aucun détail lors de son récit. "C’était pendant le dessert" et il mangeait avec Xi Jinping "la plus belle part de gâteau au chocolat".

Erreur géographique

La président américain a alors informé son homologue chinois de sa décision. Ce dernier "est resté stoïque pendant 10 secondes", selon l’occupant de la Maison Blanche, avant de lui répondre qu’il n’y avait "pas de souci".

Mais lors de cette interview surprenante, Donald Trump a fait une erreur géographique, indiquant qu'il avait fait tirer les missiles vers "l'Irak". Corrigé par la journaliste, il s'est finalement repris : "Oui, en direction de la Syrie".