VIDEO. Tempête Harvey : Donald Trump distribue des hot-dogs aux sinistrés

Poignées de main, selfies, jeux avec des enfants... Samedi 2 septembre, le président américain Donald Trump s'est rendu à Houston, au Texas, où il a rencontré des rescapés de la tempête Harvey qui a semé la désolation dans cette immense ville portuaire de 2,3 millions d'habitants. Très à l'aise et tout sourire, le président septuagénaire, huit fois grand-père, s'est longuement assis pour discuter et jouer avec des enfants autour d'une table basse, avant de participer à une distribution de repas. Au menu : hot-dogs et chips.

Il était accompagné de sa femme Melania Trump, casquette "Texas" vissée sur la tête, dans un centre de conférence de la ville aménagé pour accueillir des milliers de personnes ayant fui leur maison face à la montée des eaux. "J'ai vu beaucoup de bonheur. Même si cela a été très dur, (la réaction) a été fantastique. Il y a beaucoup d'amour", a déclaré le chef d'Etat lors d'un bref échange avec les journalistes.

100 000 maisons endommagées

Si le locataire de la Maison Blanche s'est rendu, plus tôt, dans cet Etat du Sud en début de semaine, il est resté loin des zones les plus touchées. Selon la présidence américaine plus de 100 000 maisons sont endommagées, tandis que 43 500 personnes se trouvent dans des abris et 436 000 foyers ont présenté une demande d'aide.