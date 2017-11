VIDEO. Regardez le documentaire "Envers et contre Trump" sur France 5

Un an est passé depuis l’élection de Donald Trump, et l’Amérique semble plus divisée que jamais. Une partie de la population est entrée en opposition frontale avec le pouvoir, afin de défendre le droit à l’avortement, la liberté de la presse, les territoires indiens ou les clandestins mexicains.

A travers les yeux de cette opposition inédite, le documentaire Envers et contre Trump, réalisé par Romain Besnainou, diffusé mercredi 1er novembre à 20h50, dans l'émission "Le monde en face" sur France 5, et sur notre site franceinfo.fr, retrace les moments clés de la première année présidentielle de Donald Trump.

Un mouvement de résistance puissant

Ils manifestent, ils s’opposent, ils sont partout. De New York à Austin (Texas), en passant par les Etats les moins peuplés des Etats-Unis, les citoyens anonymes sont en première ligne. Pour beaucoup, le simple fait de continuer à vivre, à travailler, constitue un acte de résistance face à un pouvoir qu’ils considèrent autoritaire et illégitime. Dans leur lutte, ils sont rejoints par les stars, les sportifs, les politiques, les juges ou encore les diplomates.