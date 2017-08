VIDEO. Quatre éléments qui montrent que Donald Trump est toujours en campagne

"We will make America great again !" ("Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique !") On aurait pu croire que le célèbre slogan de campagne de Donald Trump tombe en désuétude après l'arrivée du célèbre milliardaire à la Maison Blanche. Il n'en est rien. Le président des Etats-Unis continue à l'utiliser massivement. Mieux, il a déjà déposé le prochain pour la campagne de 2020 : "Keep America great" ("Préservons la grandeur de l'Amérique !").

Car Donald Trump n'a pas abandonné ses accents de campagne. L'homme, honni par une partie du pays et adoré par l'autre, continue à tenir des meetings, comme en témoigne celui du 22 août à Phœnix (Arizona). Il poursuit également ses critiques contre Barack Obama. Lors d'un rassemblement avec des scouts, le 25 juillet 2017, dans une plaine de l'ouest de la Virginie, Donald Trump a fait huer l'ancien président. Une façon de mobiliser toujours plus ses soutiens alors que les polémiques et les défections dans son propre camp s'enchaînent.