VIDEO. Quand la première dame polonaise met un vent à Donald Trump

En visite officielle à Varsovie (Pologne), le président américain Donald Trump s'est pris un vent par la première dame polonaise. Alors qu'il lui tendait la main après avoir salué le président polonais, Agata Kornhauser-Duda s'est dirigée vers son homologue américaine, Melania Trump, pour la saluer. Un geste involontaire puisqu'elle s'est empressée de serrer la main de Donald Trump quelques secondes plus tard.

Mais le président américain n'a pas apprécié. Sur les images, on le voit très clairement faire la tête après ce petit incident. Une moue agacée qui a fait le bonheur des opposants au président américain.

WATCH the Polish first lady completely ignore Trump.

The thing he hates the most.

His face is priceless.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/AYuNigGj7H