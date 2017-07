VIDEO. Quand Donald Trump donne des leçons à la France

Emmanuel Macron et Donald Trump passeront le défilé du 14-Juillet côte à côte, à Paris. Le président des Etats-Unis a accepté sans hésiter l'invitation à célébrer la fête nationale française. Pourtant, il entretient depuis plusieurs décennies une relation complexe avec l'Hexagone, et en particulier avec Paris.

"Paris n'est plus Paris !"

Pendant sa campagne pour la présidentielle, il a souvent cité la capitale comme un anti-modèle. "Paris n'est plus Paris !", a-t-il répété, citant ses nombreux "amis", français ou non, "pétrifiés" et désireux de fuir l'Hexagone. Pour lui, la France, "infectée" par le terrorisme, n'est plus ce qu'elle était et "c'est la faute" des Français, qui ont "accueilli certaines personnes", comprendre : les migrants.

Cette animosité n'est pas récente. Encore simple homme d'affaires, mais déjà personnage influent aux Etats-Unis, il ciblait déjà la France dans les années 1980 et 1990, estimant qu'elle était "un horrible partenaire" économique et que les Français devaient apprendre "le respect".