VIDEO. Quand Donald Trump bataille contre le vent

En rentrant du sommet du G20, Donald Trump a été accueilli sur le sol américain par un vent tempétueux, samedi 8 juillet, qui a soulevé sa cravate, alors qu'il descendait de son avion présidentiel, Air Force One. Les bourrasques qui balayaient le tarmac de la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, étaient telles qu'elles ont emporté la casquette d'un des Marines au garde-à-vous devant Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Voyant le couvre-chef à terre, le président des Etats-Unis s'est baissé pour le ramasser et le replacer sur la tête du soldat. Mais les éléments étaient contre lui.

A peine replacée sur le crâne du militaire, la casquette a de nouveau été chassée par les rafales de vent. Donald Trump l'avait pourtant enfoncée vigoureusement sur la tête du soldat. Le locataire de la Maison Blanche est retourné chercher la casquette, mais il a laissé à son aide de camp le soin de la rendre au soldat et il est monté dans son hélicoptère présidentiel.