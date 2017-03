VIDEO. Pro et anti-Trump s'affrontent sur une plage de Californie

Des coups de poings qui pleuvent. Des hommes qui se pourchassent et se battent dans le sable. Une bagarre a éclaté entre des opposants et des partisans du président américain Donald Trump sur la plage de Bolsa Chica, au sud de Los Angeles, en Californie, samedi 25 mars.

Une vingtaine de militants anti-Trump faisaient face à près de 2 000 soutiens du président américain, réunis pour l'un des rassemblement "Make America Great Again" organisés un peu partout aux Etats-Unis, samedi. Les affrontements ont débuté, lorsqu'une dizaine de manifestants anti-Trump ont refusé le passage au groupe de pro-Trump sur la piste cyclable bordant la plage.

Selon le Los Angeles Times, un soutien de Donald Trump a été aspergé de gaz au poivre par des anti-Trump. Quatre contre-manifestants ont été arrêtés, trois pour usage illégal de gaz au poivre, le dernier pour agression, selon un porte-parole de la police locale.

Le président américain, qui a essuyé vendredi à la Chambre des représentants un revers cuisant sur son projet d'abrogation de l'Obamacare, a salué la mobilisation de ses partisans. "Merci pour tous les Rassemblements Trump aujourd'hui. Soutien formidable. Nous allons rendre l'AMERIQUE GRANDE À NOUVEAU !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Thanks you for all of the Trump Rallies today. Amazing support. We will all MAKE AMERICA GREAT AGAIN!