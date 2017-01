VIDEO. Marketing politique : quand Harry Potter fait (involontairement) voter pour Trump

Voici comment Jared Kushner, le gendre de Donald Trump (il est marié à sa fille aînée Ivanka depuis 2009), a joué le rôle de directeur de campagne officieux. Un extrait du magazine "Envoyé spécial" du 12 janvier 2017.

Comment vendre un candidat au plus grand nombre et à moindre coût ? Pour résoudre cette équation de marketing politique, Jared Kushner est allé chercher des outils dans une start-up de Washington, Deep Root Analytics. Brent McGoldrick, son CEO, la présente d'une phrase : "C'est ici que les élections se perdent ou se gagnent." Comment ? "On vous dit ce que vos électeurs cibles regardent à la télé, on fusionne ça avec les autres données d'audience, et on aide les équipes de campagne à remporter des élections."

Les fans de films de zombies plutôt républicains et anti-immigration

En pratique, les équipes de DRA ont à leur disposition des algorithmes qui font des révélations… pointues. Selon ces données, un fan de films de zombies serait plutôt républicain et anti-immigration. Quels sont les programmes télé les plus efficaces pour toucher ce public républicain et les moins chers, ceux qu'il faut acheter ?

Ces outils ont notamment permis de repérer puis cibler les électeurs indécis des swing States, ces Etats qui ont fait basculer le scrutin. On apprend que dans le Michigan, quelqu'un qui regarde Harry Potter est un démocrate déçu susceptible de voter Trump… Il n'y a plus qu'à acheter de l'espace publicitaire pendant le film pour diffuser un spot accusant, par exemple, Hillary Clinton de faire venir aux Etats-Unis plus d'un demi-million de réfugiés syriens.

C'est Jared Kushner qui a fait le lien entre les consultants et l'équipe de campagne, jusqu'à Donald Trump lui-même, et qui a surveillé la façon dont l'argent était dépensé et l'efficacité des investissements marketing.

Extrait de "Ivanka, l'atout Trump", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 janvier 2017.