VIDEO. La "marche des femmes" débute en Australie avec des milliers de manifestants

"Que voulons-nous ?" "L'égalité !" C'est aux cris de ces slogans que des milliers d'Australiens, hommes et femmes, ont lancé, samedi 21 janvier, la série de manifestations contre Donald Trump prévues dans le monde et aux Etats-Unis. Ils ont défilé à Sydney et Melbourne, en Australie, et à Wellington et Auckland en Nouvelle-Zélande. Les manifestations devraient culminer à Washington, où quelque 200 000 personnes sont attendues.

Cette "Marche des femmes" est organisée pour protester contre le mépris montré régulièrement envers les femmes par celui qui est devenu, vendredi, le nouveau président américain. Des adeptes du tricot et du crochet ont aussi confectionné des chapeaux de maille rose avec des oreilles de chat pour les manifestantes. Cette initiative baptisée "Pussyhat Project" est une référence au terme "pussy", qui désigne en anglais une chatte, ou plus vulgairement le sexe féminin, car Donald Trump a été filmé disant : "On peut les attraper par la c..... on peut faire ce qu'on veut !" La vidéo avait suscité l'indignation durant la campagne électorale.

"Nous ne resterons pas silencieuses"

Mais les revendications vont au-delà des propos tenus par Donald Trump. "Le message d'aujourd'hui est contre les mesures régressives prises dans le monde entier, y compris en Australie. Nous ne resterons pas silencieuses", témoigne ainsi une manifestante à Sydney.

L'idée de cette marche est née d'un simple appel posté sur Facebook qui a fait tache d'huile. Il émane de Teresa Shook, avocate à la retraite vivant jusque-là dans un anonymat paisible à Hawaï. Au total, le site internet de la Women's march (en anglais) compte environ 673 manifestations un peu partout à travers le monde.