VIDEO. La danse de Donald et Melania Trump en ouverture du bal d'investiture

"Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter le 45e président des Etats-Unis, Donald J. Trump et la Première dame des Etats-Unis, Melania Trump." Le nouveau président américain et sa femme ont esquissé quelques pas de danse, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 janvier, lors du bal organisé à l'issue de la cérémonie d'investiture puis de la parade.

Donald et Melania Trump ont ouvert le bal en dansant sur My Way, de Frank Sinatra. Puis ils ont été rejoints par le nouveau vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, accompagné de sa femme Karen, puis par des membres de la famille Trump.

Une robe de bal conçue avec un couturier français

Pour la cérémonie d'investiture, Melania Trump avait porté un manteau et une robe bleue du créateur américain Ralph Lauren. Mais pour le bal, elle avait revêtu une robe crème fendue et aux épaules dénudées, rehaussée d'un volant brodé qui serpente de haut en bas. Une robe que Melania Trump a conçu avec le couturier français Hervé Pierre, qui travaille en indépendant. Ce dernier a souligné qu'il avait habillé successivement les quatre dernières Premières dames des Etats-Unis.

Au total, trois bals étaient prévus dans la soirée. Le premier est appelé "bal de la Liberté". Certains internautes ont été très critiques sur les pas de danse du couple présidentiel, relève le Huffington Post.