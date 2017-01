VIDEO. L'Europe "n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire", rétorque Hollande à Trump

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

François Hollande a fermement répliqué à Donald Trump qui avait critiqué, dans un entretien avec le presse européenne, l'Union européenne face au Brexit. Pour le président français, l'Europe "n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire". Il remettait, lundi 16 janvier, la Légion d'honneur à l'ambassadrice américaine à Paris, Jane Hartley.

"Je vous l'affirme ici : l'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle a à faire", a déclaré François Hollande.

L'Otan n'est pas "obsolète", affirme Hollande

Dans un entretien publié lundi 16 janvier par deux quotidiens, le britannique The Times et l'allemand Bild, le président américain élu a fustigé l'Europe économique et l'Otan, jugeant l'Alliance atlantique "obsolète". La réponse de François Hollande ne s'est pas fait attendre : "L'Alliance atlantique ne sera obsolète que lorsque les menaces le seront devenues elles aussi", a estimé le chef de l'Etat.