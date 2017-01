VIDEO. Joe Biden conseille à Donald Trump d'être enfin "un adulte"

Il n'y est pas allé par quatre chemins. Le vice-président américain Joe Biden, connu pour son style direct et ses formules originales, a conseillé, jeudi 5 janvier, au président élu Donald Trump d'être enfin "un adulte". La chaîne de télévision PBS l'interrogeait sur les innombrables et imprévisibles tweets de celui qui succèdera à Barack Obama le 20 janvier à la Maison Blanche.

"Grandis Donald, grandis, l'heure est venue d'être un adulte, tu es président", a-t-il lancé dans un sourire. "Il est temps de faire quelque chose, montre-nous ce dont tu es capable, a-t-il ajouté. On y verra beaucoup plus clair entre les propositions de Trump et les nôtres, maintenant qu’il va devoir entrer dans les détails sur les sujets qui affectent la vie des gens."

Jeudi, dans une série de tweets matinaux dont il est coutumier, Donald Trump s'en est vivement pris aux démocrates, qualifiant leur chef de file au Congrès, Chuck Schumer, de "clown".

