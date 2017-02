VIDEO. "Je suis un immigrant" : 81 stars de la mode s'engagent contre Donald Trump

Je suis un immigrant." Voici le message repris par 81 personnalités du monde de la mode dans une vidéo, mise en ligne vendredi 17 février par le célèbre magazine de mode américain W sur sa chaîne YouTube. Diane von Furstenberg, Doutzen Kroes, Maria Borges, Anja Rubik ou encore Adriana Lima... Tous ces grands noms des podiums s'engagent contre le "muslim ban", le décret anti-immigration pris temporairement par Donald Trump contre sept pays majoritairement musulmans, et contre la volonté du président américain de durcir les lois encadrant l'immigration aux Etats-Unis.

" L'Amérique a été très bonne avec moi"

Coïncidence, la veille de la mise en ligne de cette vidéo engagée, le locataire de la Maison Blanche a fini par renoncer à faire appel de la suspension de son décret migratoire. Mais il a annoncé qu'il présenterait "la semaine prochaine" un nouveau décret pour "protéger complètement" les Etats-Unis des ressortissants de pays posant, selon lui, un risque terroriste.

Dans la vidéo, les mannequins, photographes, artistes, créateurs et directeurs artistiques clament par cette formule simple, prononcée tantôt en anglais, tantôt dans leurs langues natales, leur amour d'une Amérique ouverte et accueillante. Le clip se conclut par ces mots de la créatrice et philanthrope Diane von Furstenberg : "L'Amérique a été très bonne avec moi."