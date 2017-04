VIDEO. Frappe en Syrie : la "réponse" américaine "doit être poursuivie au niveau international", affirme Hollande

"Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations unies (...) de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar Al-Assad." C'est ce qu'a déclaré François Hollande, vendredi 7 avril, en réaction à la frappe américaine contre une base aérienne en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les Etats-Unis ont tiré une soixantaine de missiles sur la base aérienne de Shayrat, près de Homs (Syrie), dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril. Cette frappe visait une base aérienne "associée au programme" syrien d’armes chimiques et qui serait "directement liée" à l'attaque "horrible" à Khan Cheikhoun.

Un Conseil de défense à 19 heures vendredi

"Il y a aujourd'hui à cause de ce drame une possibilité d'ouvrir des négociations et de permettre une transition politique en Syrie", a expliqué François Hollande, qui veut "empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et l'écrasement par ce régime de son propre peuple". Le chef de l'Etat a également annoncé la tenue d'un Conseil de défense, à 19 heures, vendredi, "pour voir comment la France peut prolonger cette initiative".