VIDEO. "Excitante" ou "chaotique" : la première année de Donald Trump résumée par deux Américains opposés

Donald Trump célèbre le premier anniversaire de son élection. Mercredi 8 novembre 2016, il était élu président des Etats-Unis contre Hillary Clinton. Franceinfo a demandé à un pro-Trump, Randy Law, habitant de l'Ohio, et une anti-Trump, Kate Kelly, habitante de Salt Lake City, de résumer cette année politique. Pour le premier, les mois de Donald Trump à la Maison Blanche ont été "palpitants" et "pleins d’espoir". La seconde n'est pas (du tout) de cet avis. Les premiers mots qui viennent à cette avocate de 37 ans sont "chaotiques" et "déprimants".

"Il n’a aucune compétence diplomatique"

Sur les gros dossiers qui ont rythmé l'année du président, les deux Américains s'opposent également. "Il n’a aucune compétence diplomatique, il n’y connaît rien en politique étrangère. Il répond comme une brute", décrit Kate Kelly à propos de la gestion, par le président, de la crise avec la Corée du Nord. "Je pense qu’il s’occupe bien d’un dossier qu’on a un peu oublié lors des trois derniers mandats", commente pour sa part Randy Law. "Ça fait du bien d’avoir un dirigeant prêt à parler et à agir de manière dure quand c’est nécessaire."

Leur état d'esprit respectif diverge également. Si Kate Kelly se dit "épuisée" par cette première année de mandat, "dans l’ensemble, ça a été une bonne année" pour Randy Law. A se demander s'ils ont vécu dans le même pays...