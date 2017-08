VIDEO. Etats-Unis : une journaliste résume les quatre dernières semaines "chaotiques" de Donald Trump

"Ces quatre dernières semaines ont été chaotiques." C'est avec ces mots que Brooke Baldwin, journaliste à CNN, a commencé sa chronique (en anglais), vendredi 18 août. "On va prendre un moment pour se rappeler ce qu'il s'est passé", continue-t-elle. S'ensuit la (longue) liste des actions et prises de parole de Donald Trump pendant les quatre dernières semaines.

Revirements et phrases polémiques

"Il a viré son conseiller stratégique, viré son directeur de cabinet, en a embauché un nouveau, a embauché un nouveau directeur de la communication, l'a viré, en a embauché un nouveau (le quatrième en sept mois)", cite-t-elle dans un rythme effréné.

Brooke Baldwin évoque également les réactions polémiques du président américain après le rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville (Virginie). "Il a dit que les torts étaient 'partagés' après un rassemblement nazi qui a fait une morte, il s'est rattrapé, voyant le retour de flamme, en dénonçant les suprémacistes blancs, mais a fait machine arrière, quelques heures plus tard, et a aggravé son cas en incriminant une nouvelle fois les 'deux côtés' et en ajoutant qu’il y avait des 'gens bien' sur place", explique la journaliste de CNN. "Non, ils étaient nazis", souligne-t-elle.

"Chronique brillante"

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de sa chronique a rapidement tourné. "Génial, merci ! Imaginez si vous aviez commencé au début de la campagne", commente une internaute. "Chronique brillante, Brooke. Votre débit de parole est un exemple de présentation télévisée", félicite un autre sur Twitter.

that was awesome, thank you!! Imagine if you'd started the list from the beginning of the campaign?!!! Hahaha — Marnie G (@marnie11) 18 août 2017