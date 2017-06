VIDEO. Etats-Unis : des personnes handicapées qui manifestaient pour le maintien du Medicaid se font interpeller

"Pas de coupes budgétaires du Medicaid !" C'est la phrase scandée aux Etats-Unis, par des personnes handicapées qui ont manifesté devant le bureau de Mitch McConnell, le président du groupe des républicains, jeudi 22 juin. Elles ont protesté contre un projet de loi qui prévoit des coupes budgétaires du Medicaid, l'assurance publique destinée aux plus pauvres, qui concerne un Américain sur cinq.

Ce texte est une nouvelle mouture du projet de réforme du système de santé. Il a été présenté par la majorité républicaine au Sénat américain jeudi, pour abroger l'Affordable Care Act, plus connu sous le nom d'Obamacare. Toutefois, le sort du texte semble incertain, car quatre membres du Parti conservateur ont expliqué ne pas pouvoir la voter en l'état. Or, les 48 sénateurs démocrates, farouchement opposés à l'abrogation de la mesure la plus emblématique de la présidence Obama, n'ont besoin que de trois voix supplémentaires pour obtenir son rejet.

Cinquante personnes handicapées arrêtées

Les personnes handicapées sont opposées aux coupes budgétaires du Medicaid, car selon les estimations de Slate, la loi proposée par les républicains réduirait le budget de ce programme de plus de 800 milliards de dollars en dix ans. Or, pour 30% des personnes handicapées aux Etats-Unis, et 60% des enfants handicapés, c'est le Medicaid qui finance leurs soins.

Jeudi, la police les a rapidement évacuées. Environ cinquante militants en fauteuil roulant ont été arrêtés, selon Vox (en anglais). Certains ont été menottés, ce qui a choqué l'opinion.