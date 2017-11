VIDEO. En visite au Japon, Trump pèche par excès d'impatience et verse une boîte entière de nourriture à des carpes

Donald Trump a entamé, lundi 6 novembre, une tournée au Japon. A Tokyo, la capitale nippone, le président américain et le Premier ministre japonais ont inspecté une garde d'honneur sous un grand soleil. Ils ont ensuite nourri des carpes koï au palais d'Akasaka, comme le veut la tradition.

Le dirigeant japonais a été le premier, montrant qu'il fallait jeter de petites cuillères aux poissons rassemblés en nombre. Donald Trump l'a imité. Mais le président américain semble s'être impatienté et a fini par verser l'ensemble de la boîte qu'il tient à la main dans le bassin sous le regard amusé de son secrétaire d'Etat Rex Tillerson.

Une erreur, selon le site spécialisé Aquascape.com (en anglais), qui relève que donner trop de nourriture aux carpes koï est une maladresse classique. "Cela peut rendre vos poissons malades" et la "quantité excessive de déchets" abaisse la qualité de l'eau.

Comme souvent, le président américain a été moqué sur Twitter. "Notre seul espoir est que Donald Trump contrôle mieux notre arsenal nucléaire qu'une boîte de nourriture pour poissons", a écrit un analyste politique.

Our only hope is that Donald Trump exercises greater control over our nuclear arsenal than he does a box of fish food.