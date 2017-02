VIDEO. Donald Trump reçoit le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la Maison Blanche

franceinfo avec AFP et Reuters

Poignée de main et tape dans le dos. Donald Trump a accueilli lundi 13 février Justin Trudeau à Washington, une rencontre délicate pour le jeune Premier ministre canadien qui espère esquisser un compromis sur le libre-échange mais aussi faire entendre sa différence.

Cette rencontre arrive sur fond d'inquiétudes canadiennes relatives au commerce et à l'immigration. Le président américain a en effet promis de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) entré en vigueur en 1994 entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Par ailleurs, le décret américain interdisant provisoirement l'entrée sur le territoire des Etats-Unis de ressortissants de sept pays majoritairement musulmans avait été commenté sur Twitter par Justin Trudeau. Celui-ci avait déclaré que le Canada accueillerait "ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre (...) indépendamment de [leur] foi".

En outre, Justin Trudeau, qui avait salué, il y a un an, le "leadership" de Barack Obama sur le climat, se heurtera sans doute à une autre tonalité sur ce thème, tant Donald Trump, qui s'est entouré de plusieurs figures climatosceptiques, semble déterminé à détricoter le bilan de son prédécesseur.

Le Premier ministre canadien est le troisième dirigeant étranger à être reçu par le nouveau président républicain, après la Britannique Theresa May et le Japonais Shinzo Abe.