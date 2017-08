VIDEO. Donald Trump fixe l’éclipse sans lunettes et provoque les moqueries des internautes

Donald Trump a-t-il oublié qu'il ne fallait pas regarder une éclipse sans lunette ? Depuis l'un des balcons de la Maison Blanche, le président américain a brièvement fixé le phénomène céleste a l'œil nu, provoquant immédiatement la réaction d'un des membre de son personnel. "Ne regardez pas !", lui a-t-il immédiatement crié, visiblement inquiet.

"Pas très brillant"

Une scène cocasse qui a provoqué les moqueries de plusieurs critiques du président américain. "Les médias malhonnêtes et les "fake news" ont dit de ne pas regarder sans lunettes, donc je l'ai fait", a posté le réalisateur Michael Moore sur Twitter, ironisant sur les nombreuses sorties du président contre les journalistes.

From @realDonaldTrump: "Dishonest, fake news media said don't look at eclipse w/o glasses, so I did! JOBS!" pic.twitter.com/Mqt5xUoLgA — Michael Moore (@MMFlint) 21 août 2017

D'autres internautes ont détourné l'image, ironisant sur la tendance du président américain à ne pas écouter les conseils qui lui sont adressé.

NASA: DO NOT stare at the sun without special glasses.



TRUMP: pic.twitter.com/pkvg4cgX2m — Rachel R. Gonzalez (@RachelGonKCMO) 21 août 2017

"Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort", s'est moqué ce compte en postant cette photo.

"Pas très brillant", a titré le Daily News, moqueur.