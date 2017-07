VIDEO. Donald Trump est-il un bon golfeur ?

Donald Trump a débuté son mandat de président des Etats-Unis le 20 janvier 2017. Depuis, il a passé du temps à voyager à travers le monde, à occuper le Bureau ovale, mais aussi à fouler les greens. Il y a même passé plus de 20% de son temps, selon Vox (lien en anglais). Grand amateur de 18 trous, propriétaire de plusieurs parcours de golf dans le monde, Donald Trump a développé "un swing à son image, un style naturel, assez agressif", décrit Ludovic Pont, le rédacteur en chef de Golf Magazine interrogé par franceinfo.

Avec cinquante ans de pratique derrière lui, il est devenu un "très bon joueur" qui est 3 d’index (anciennement handicap), rapporte le journaliste. C’est un très bon classement sachant que les meilleurs joueurs ont un index qui s’approche de zéro.

Meilleur qu'Obama

A 71 ans, Donald Trump a d’excellents restes puisqu’il est capable de "driver" entre 200 et 220 mètres. Selon le journaliste spécialisé, il est meilleur golfeur que son prédécesseur à la Maison Blanche. "Barack Obama a un style plus académique, plus technique (...), mais il a une action du bas du corps moins athlétique, moins agressive."

Cela se ressent au niveau du classement puisque Barack Obama, lui, est 12 d'index. "Neuf fois sur 10, sur un [parcours de] 18 trous, Donald Trump l’emporterait", conclut Ludovic Pont. Et en France, quels présidents sont des habitués des greens ? "Il y a eu quelques présidents français qui jouaient, mais en cachette, comme François Mitterrand, précise-t-il. Mais c’était un golfeur de niveau beaucoup plus modeste."