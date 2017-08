VIDEO. Donald Trump change d'avis sur les violences de Charlottesville

Nouveau coup d'éclat de Donald Trump. Le président américain a déclenché mardi 15 août une nouvelle vague d'indignation à travers en affirmant que la responsabilité des violences qui ont secoué Charlottesville devait être recherchée "des deux côtés".

Très remonté, le chef d'Etat a renvoyé dos à dos les membres de la droite suprémaciste qui s'étaient donné rendez-vous dans cette petite ville de Virginie et les manifestants venus les dénoncer.

Ses propos véhéments, parfois décousus, contrastaient de manière saisissante avec la déclaration solennelle de lundi à la Maison Blanche au cours de laquelle il avait, lisant son discours sur téléprompteur, dénoncé des "violences racistes" inacceptables.

Cette nouvelle déclaration a été immédiatement saluée par David Duke, un ancien leader du Ku Klux Klan qui était présent à Charlottesville.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0