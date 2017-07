VIDEO. Défilé du 14-Juillet : les militaires français et américains répètent pour le jour J

Comme toujours, la garde républicaine est en tête. Dès 5 heures, lundi 10 juillet, les répétitions pour le défilé du 14-Juillet ont commencé, avant d'être interrompues par la pluie. Cette année, les forces françaises engagées contre le groupe Etat islamique mais aussi les soldats américains sont à l'honneur. Les Etats-Unis et la France célébreront le centenaire de l'engagement des troupes américaines dans la Grande Guerre.

Au total, 3 765 militaires défileront à pied entre l'arc de Triomphe et la place de la Concorde, sur laquelle auront pris place les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump, invité pour l'occasion. La dernière présence au défilé d'un président américain – George Bush à l'époque – remonte à 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française. Un détachement de 145 militaires américains descendra ainsi les Champs-Elysées, dix-sept ans après les cadets de West Point, la plus prestigieuse académie militaire américaine.