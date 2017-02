VIDEO. Cérémonie des Oscars : les piques du présentateur Jimmy Kimmel à Donald Trump

L'ombre du président américain Donald Trump a plané tout au long des trois heures et demie de la cérémonie des Oscars, dimanche 26 février. Le présentateur, Jimmy Kimmel, a multiplié les piques politiques à son égard. "Cette émission est regardée par des millions d'Américains et dans le monde par plus de 225 pays qui nous détestent", a-t-il commencé, faisant allusion à la politique étrangère du nouveau président.

L'humoriste a ensuite mentionné les échanges tendus entre le président et l'actrice Meryl Strrep. Donald Trump avait accusé cette dernière d'être "l'une des actrices les plus surévaluées d'Hollywood". "Veuillez lui faire une ovation non méritée", a ironiquement lancé Jimmy Kimmel pendant la cérémonie, tandis que Merryl Streep s'est levée, acclamée par le public.

"Donald Trump n'a pas encore tweeté. Je suis inquiet"

Enfin, Jimmy Kimmel a envoyé un tweet, en direct, à Donald Trump. "Désolé, ça fait deux heures que le spectacle a commencé et Donald Trump n'a pas encore tweeté. Je suis inquiet", a ironisé le présentateur, qui a ensuite écrit sur Twitter : "Hey @realDonaldTrump, t'es réveillé ?". "@realDonaldTrump #Meryltepasselebonjour", a-t-il continué.