VIDEO. "Ce sont des propos inamicaux" : Anne Hidalgo répond à Donald Trump qui avait critiqué Paris

La maire de Paris défend sa ville contre Donald Trump. Anne Hidalgo, en visite à Tokyo pour promouvoir Paris auprès des touristes japonais, a dénoncé, lundi 27 février, les propos du président américain, qui s'en est pris à la capitale française. "Je pense qu'entre grands pays, il n'y a pas à jouer de ce type de propos, ce sont des propos inamicaux", a-t-elle déclaré.

"Paris va bien"

"Paris n'est plus Paris" : pour défendre sa politique migratoire, Donald Trump avait cité, vendredi 24 février, "un ami", Jim, qui, selon lui, ne mettait plus les pieds à Paris. "Personne ne pointe du doigt le fait que la criminalité liée à la vente libre des armes dans les grandes villes américaines soit aussi un fléau qui tue énormément, et on ne va pas s'amuser à faire des comparaisons", a rétorqué Mme Hidalgo. "Paris va bien, Paris est une ville résiliente, le risque terroriste existe dans toutes les grandes villes", a-t-elle insisté.