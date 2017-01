VIDEO. "C'est une déclaration de guerre à l'Europe" réagit Manuel Valls après les déclarations de Donald Trump

Après François Hollande, c'est Manuel Valls qui a réagi - de façon plus virulente - à l'interview de Donald Trump, lundi 16 janvier, aux quotidiens britannique The Times et allemand Bild. Invité de BFMTV, l'ancien Premier ministre a qualifié les déclarations du président élu américain de "déclaration de guerre à l'Europe".

"Le président des Etats-Unis propose tout simplement la disclocation de l'Europe", s'alarme le candidat à la primaire de la gauche, qui dénonce également "une provocation". "D'autres pays vont quitter l'Union européenne", prédit Donald Trump dans son entretien, assurant que le Brexit sera "un succès". Il qualifie également la décision de l'Allemagne d'ouvrir sa frontière aux migrants d'"erreur catastrophique".

"Beaucoup pensaient que Donald Trump, après son élection, allait se calmer. Mais on a oublié qu'un populiste peut vouloir mettre en œuvre son programme" a également lancé Manuel Valls sur BFMTV.