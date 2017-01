VIDEO. A Washington, des militants de Greenpeace, suspendus à une grue, déploient une banderole anti-Trump

Greenpeace n'a pas attendu longtemps pour réagir aux premières mesures prises par Donald Trump, notamment sur l'écologie. Des militants de l'ONG environnementale se sont suspendus à une grue, en plein Washington, et ont déployé une immense banderole où était écrit le mot "resist", mercredi 25 janvier, raconte USA Today (article en anglais).

Cette action spectaculaire s'est déroulée non loin de la Maison Blanche, sur une immense grue érigée sur le chantier du site de l'ancien siège du Washington Post. La banderole, longue de 21 mètres et large de 11 mètres, était visible depuis la résidence des présidents américains, où s'est installé Donald Trump vendredi.

Sur son site, Greenpeace (article en anglais) demande aux Américains de "résister aux attaques de [Donald] Trump contre la justice environnementale, sociale, économique et en matière d'éducation afin de contribuer à une Amérique meilleure." Selon la police de Washington, "deux personnes étaient enchaînées à la grue. Il se peut qu'il y ait sept personnes sur place qui manifestent." La circulation a été coupée et le quartier a été bouclé durant plusieurs heures.

