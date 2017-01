"Vanity Fair Mexique" crée la polémique en affichant en couverture Melania Trump en train de déguster des diamants

En pleine crise diplomatique entre Washington et Mexico, l'édition mexicaine du magazine "Vanity Fair" a mis en couverture Melania Trump, la femme du président américain, sur le point de déguster des diamants. Elle y apparaît toute vêtue de blanc, tirée à quatre épingles et souriante, attablée devant une assiette de bijoux dont elle enroule un collier sur une fourchette comme des spaghettis, dans le cadre d'un reportage qui la présente comme "timide, belle et prévenante".

Melania Trump, en portada de febrero. Un reportaje que desvela cómo fue el pasado de esta intrigante primera dama. https://t.co/WP298EtGug pic.twitter.com/ZUNOvkYaEI — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 janvier 2017

Ce choix de la version mexicaine de la revue américaine, qui arrive au moment où Donald Trump entend construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour endiguer l'arrivée de migrants illégaux, a été mal accueilli sur les réseaux sociaux.

"Merci @VanityFairMX de mettre Melania Trump en Une. Grand exemple de sensibilité, d'empathie, de patriotisme et d'intelligence éditoriale", s'est moquée Denise Dresser, politologue et éditorialiste du journal mexicain "Reforma", sur Twitter.

Gracias @VanityFairMX por poner a Melania Trump en la portada. Gran ejemplo de sensibilidad, empatía, patriotismo e inteligencia editorial pic.twitter.com/uTeiySJXfl — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 26 janvier 2017

D'autres internautes ont jugé ce choix "humiliant" et "de mauvais goût", au moment où Donald Trump ne cesse d'adresser critiques et menaces au Mexique. "Non, il ne s'agit pas d'une histoire d'adulation", s'est défendu "Vanity Fair Mexique" dans un article (en espagnol). Le magazine "reconnaît que c'est une période difficile", mais assure défendre "un point de vue critique et indépendant sur les personnes qui font l'actualité".