Une photo de Donald Trump au volant d'un camion conduit les internautes à de nombreux détournements

Ça ne va pas très fort en ce moment pour Donald Trump. Le président américain n'arrive pas à faire abroger l'"Obamacare" par ses troupes. Jeudi 23 mars, il a dû mettre un terme aux négociations sur sa réforme de la santé. Il a fait savoir au groupe majoritaire qu'il exigeait un vote à la Chambre des représentants vendredi pour abroger et remplacer l'Affordable Care Act, quelle qu'en soit l'issue.

Mais pour se remonter le moral, Donald Trump a pu compter sur la présence... d'un gros camion ! Sur le parking de la Maison Blanche, le président a découvert deux énormes poids lourds à la fin d'une réunion avec une vingtaine de chauffeurs et de chefs d'entreprises de transport. Il n'a évidemment pas résisté à la tentation de monter dans le semi-remorque, provoquant sur Twitter de multiples détournements.

As health care vote gets scrapped for tonight, here's Trump in a big rig on the White House driveway honking the horn & pretending to drive pic.twitter.com/vTkNnJkrrc — Steve Kopack (@SteveKopack) 23 mars 2017

Quand Trump est vu comme un grand enfant

"Trump conduit son camion pour aller dans la maison de son meilleur ami Poutine après avoir joué avec des amis camionneurs !"

Quand Trump réalise la prophétie du "New Yorker"

Quand Trump devient un personnage des "Simpsons"

Donald Trump is America's Milhouse pic.twitter.com/0ylfJt9SsB — colin horgan (@cfhorgan) 23 mars 2017

Quand Trump se transforme en cascadeur

Quand Trump rejoue "Mad Max"

Quand Trump est préféré en chauffeur qu'en président

"Trump est mieux en conducteur de camion qu'en président !"