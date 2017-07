Un fils de Trump avoue avoir rencontré une avocate russe qui promettait des informations compromettantes sur Clinton

C'est un nouvel élément qui atteste des liens flous entre la Russie et les proches de Donald Trump pendant la campagne électorale américaine de 2016. Le fils de ce dernier, Donald Trump Jr., a reconnu, dimanche 10 juillet, qu'il avait rencontré, en juin 2016, une avocate russe proche du pouvoir, qui affirmait détenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

Une avocate qui promettait "des informations utiles"

Dans son communiqué de dimanche, cité par le New York Times, Donald Trump Jr. affirme qu'on lui avait dit, avant cette rencontre, que l'avocate, Natalia Veselnitskaya, "pouvait avoir des informations utiles à notre campagne". Celle-ci lui aurait expliqué avoir des informations "selon lesquelles des individus liés à la Russie finançaient le parti démocrate et soutenaient Mme. Clinton", des déclarations qu'il affirme avoir jugées "vagues, ambiguës et sans aucun sens".

Interrogé samedi sur cette même rencontre, Donald Trump Jr. n'avait pas, alors, reconnu qu'il avait été question d'Hillary Clinton lors de cet entretien, affirmant que la discussion avait principalement porté sur la question de l'adoption d'enfants russes aux Etats-Unis.

Le directeur de campagne de Trump était présent

Durant la campagne de Donald Trump, son fils Donald Trump JR. tenait le rôle de conseiller. Il assure que son père n'a jamais eu vent de cette entrevue avec une avocate russe, où le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et de son directeur de campagne d'alors, Paul Manafort, étaient également présents.

Pour le New York Times, la confirmation de cet entretien représente "la première indication publique qu'au moins certains membres de la campagne [de Donald Trump] étaient prêts à accepter une aide russe". Il s'agit de la première rencontre confirmée entre un acteur russe et des membres du cercle le plus proche du candidat républicain. Selon le quotidien, l'avocate Natalia Veselnitskaya est proche du pouvoir russe, et représente notamment plusieurs grands groupes publics.

Une enquête a été ouverte au sujet des liens éventuels entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Un procureur spécial a été nommé en mai.