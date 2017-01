VIDEO. Visite guidée de la Trump Tower, la Maison-Blanche de Manhattan

Les New-Yorkais l'appellent la Maison Blanche de Manhattan. Une équipe de France 2 a pu pénétrer dans la Trump Tower . Depuis l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine, ce gratte-ciel de New York est devenu l'antichambre de la présidence des Etats-Unis. Le président élu y reçoit ses illustres visiteurs - du rapper Kanye West au Premier ministre japonais, Shinzo Abe, en passant par les membres de sa future administration. Et rien n'échappe aux télévisions qui campent dans le hall depuis bientôt trois mois.

Policiers, soldats, agents des services secrets... L'immeuble est placé sous haute sécurité. Autour du bâtiment, plusieurs rues ont été fermées à la circulation, compliquant un peu plus le trafic sur la prestigieuse 5e avenue. Pour autant, le bâtiment qui abrite commerces, restaurants, bureaux et logements, reste ouvert au public.

Déco kitsche et voisins partagés

Mais ce qui se passe en haut est beaucoup plus secret : jusqu'au 26e étage, il y a des bureaux. Au-dessus, il y a 265 appartements de luxe. Au sommet enfin, le domicile du président élu et magnat milliardaire de l'immobilier.

L'un de ses voisins, un riche Italien rencontré par France 2 explique être très fier d'habiter la tour du futur président, qu'il fréquente depuis plus de vingt ans. Mais d'autres se plaignent des dispositifs de sécurité. Et certains estiment que la décoration des appartements, très baroque, toute en marbres et dorures, est ringarde. Les agents immobiliers auraient même du mal à vendre.

