"Trop, c'est trop" : le "Los Angeles Times" demande au parti républicain de s'opposer à Donald Trump

"L'heure n'est plus à la neutralité, aux faux-semblants ou au silence". Dans un éditorial au vitriol intitulé "Trop, c'est trop" publié dimanche 20 août, le Los Angeles Times presse les responsables du parti républicain de se désolidariser de Donald Trump, président qualifié d'"ingérable", et de "menace pour nos institutions démocratiques".

Le quotidien, qui figure parmi les journaux les plus lus du pays, revient sur la dernière semaine, au cours de laquelle le président américain a fait l'étalage de "ses pires traits de caractère" : "sa vacuité morale, son mépris de la vérité, ou encore sa résistance butée face aux conseils avisés". Et d'évoquer les atermoiements du chef d'Etat face aux violences des groupuscules d'extrême droite à Charlottesville.

Sa réticence à condamner clairement et simplement le racisme et le nazisme a laissé sans voix les observateurs du monde entier Le "Los Angeles Times"

"Plus personne ne peut rester neutre"

Le LA Times juge que le contexte impose aux dirigeants américains, et "en particulier aux membres du parti du président", de "s'opposer à Donald Trump publiquement, bruyamment et sans ambiguïté". Le quotidien salue ainsi les prises de position de plusieurs responsables militaires qui ont vivement condamné sur les réseaux sociaux les violences racistes de Charlottesville, ou encore celle de l'ancien candidat Mitt Romney, qui a jugé que les hésitations de Donald Trump sur ce sujet "avaient réjoui les racistes".

"Mais où sont les autres ?", s'interroge le journal. Et de pointer du doigt les chefs de file des républicains au Sénat et à la Chambre des représentants, Mitch McConnell et Paul Ryan. "Les deux ont occasionnellement pris leur distances, mais ont la plupart du temps fermement soutenu ce président aux nombreux défauts, malgré les provocations et les insultes proférées à leur encontre par Trump depuis son compte Twitter". "Leur silence est honteux (...) Plus personne ne peux rester neutre désormais. Il est temps que les républicains fassent preuve de fermeté", conclut l'éditorial.