Tombeau de Napoléon, dîner mondain et défilé militaire : le programme de Donald Trump à Paris

Il a posé le pied sur le sol français peu avant 9 heures, jeudi 13 juillet. Arrivé à bord d'Air Force One à l'aéroport d'Orly accompagné de son épouse Melania, Donald Trump entame une visite officielle de deux jours à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron.

A son arrivée à Paris, le président américain doit se rendre à l'ambassade des Etats-Unis, où il va rencontrer le personnel militaire et civil américain. Peu de détails ont filtré sur le programme de la matinée de jeudi. Dimanche, Le JDD évoquait une visite du cimetière militaire américain de Suresnes (Hauts-de-Seine) ou le dépôt d'une gerbe devant le mémorial de l'escadrille La Fayette de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Mais finalement, aucune de ces deux étapes ne figure à l'agenda. Selon RTL, le président américain devrait donc déjeuner à l'ambassade.

Revue des troupes aux Invalides

Pendant ce temps, Emmanuel Macron sera accaparé par un Conseil des ministres franco-allemand, en présence d'Angela Merkel. Ce n'est donc qu'à 15h30 que le président français accueillera officiellement son homologue, lors d'une cérémonie aux Invalides. Dans la cour d'honneur, les deux chefs d'Etat assisteront à une cérémonie de salut aux drapeaux et passeront en revue les troupes, alors que les hymnes français et américain résonneront. Les deux couples présidentiels visiteront ensuite les Invalides, qui abrite notamment le tombeau de Napoléon, le musée de l'Armée et l'église Saint-Louis-des-Invalides.

La journée se poursuivra à 16h30 au palais de l'Elysée, avec un entretien en tête-à-tête, suivi d'un entretien élargi. A 18h15, les deux présidents tiendront une conférence de presse conjointe. Lors de cette séquence, Melania Trump et Brigitte Macron feront programme à part. Elles visiteront la cathédrale Notre-Dame-de-Paris avant "un tour en vedette sur la Seine", précise l'agenda officiel.

Un dîner à la tour Eiffel

Tout le monde se retrouvera à 21 heures au deuxième étage de la tour Eiffel pour le dîner offert au couple Trump par le couple Macron au restaurant Le Jules-Verne, propriété du chef Alain Ducasse et crédité d'une étoile au guide Michelin.

Vendredi, Donald Trump et Emmanuel Macron assisteront à la traditionnelle parade militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées, où défileront côte à côte des soldats français et quelque 200 militaires américains. Six F-16 de la patrouille acrobatique de l'US Air Force et deux avions de chasse furtifs, les F-22 Raptor, participeront au défilé aérien. Donald et Melania Trump devraient regagner les Etats-Unis peu après la fin du défilé.