Tom Perez, proche de Barack Obama, prend la tête du parti démocrate aux Etats-Unis

Aux États-Unis, le parti démocrate s’est trouvé un nouveau chef. Après une campagne qui ressemblait fort à une redite des primaires, le parti a élu samedi 25 février à Atlanta Tom Perez, l’ancien ministre du Travail de Barack Obama. Mais il serait caricatural de dire que l’élection de Tom Perez représente une victoire de l’establishment et de l’aile centriste. Le premier Latino à diriger le parti est bien plus progressiste que la majorité des élus démocrates et il proposait peu ou proue la même chose que son opposant. "Je sais qu’on peut gagner les batailles qui nous attendent, je sais qu’on les gagnera si on met nos valeurs en avant, si on montre la voie, rassemblés, si on mobilise l’énergie de notre base. C’est ce qu’on fera en tant que parti", a-t-il déclaré.

Une victoire qui sonne comme un camouflet pour l’aile gauche du parti

Mais à ses dépens, parce qu’il était soutenu par les caciques du parti, il représente le statu quo que Bernie Sanders et ses partisans combattent. Pour ces derniers, la victoire de Tom Perez risque donc d’être perçue comme un affront. Eux soutenaient fermement Keith Ellison, le premier musulman élu député aux États-Unis, un des rares élus à avoir soutenu Bernie Sanders. Bien conscient du message que cette élection envoie à cette frange progressiste, Tom Perez a aussitôt nommé son opposant Keith Ellison vice-président du parti, qui a aussitôt appelé à l’unité. "Si vous êtes venus soutenir ma candidature, je vous demande de mettre toutes vos forces derrière le président Perez. Nous n’avons pas le luxe, les amis, de sortir divisé de cette salle", a insisté ce dernier. Pas sûr que le message soit entendu et le risque est réel de voir une partie des démocrates claquer la porte du parti.