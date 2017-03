Etats-Unis : Tom Hanks offre (encore) une cafetière aux journalistes de la Maison Blanche

Un petit remontant. Tom Hanks a offert une nouvelle machine à expresso aux journalistes couvrant la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump, jeudi 2 mars. C'est en fait la troisième fois que la star d'Hollywood fait ce cadeau aux reporters, qui travaillent dans une salle exiguë et sombre du bâtiment présidentiel.

Une gravure de soldats américains

Le comédien américain avait offert la première machine sous la présidence du républicain George W. Bush, après avoir été surpris d'apprendre qu'ils n'en avaient pas. Puis une deuxième en 2010, sous Barack Obama, constatant que son premier cadeau avait vécu et tançant, avec humour, les journalistes pour son mauvais entretien.

Cette fois, il a accompagné son présent d'un mot tapé à la machine et illustré d'une gravure montrant des soldats américains : "Aux journalistes de la Maison Blanche. Poursuivez le juste combat pour la vérité, la justice et la tradition américaine. Surtout la vérité." Un encouragement aux reporters pris pour cibles par le président américain, Donald Trump, depuis la campagne présidentielle, qui les taxe de "malhonnêtes" et d'"ennemis du peuple" américain.