"The Apprentice" : Schwarzenegger remplace Trump et trouve un bon gimmick à la place du célèbre "You're fired"

Après Donald Trump, c'est Arnold Schwarzenegger qui a pris les rênes de "The Apprentice". Renommée "The New Celebrity Apprentice", l'émission de téléréalité de la chaîne NBC soumet des célébrités à des épreuves au cours desquelles elles doivent montrer leur sens des affaires et de l'entrepreneuriat. Et alors que le public se délectait de la célèbre phrase "You're fired !" (Vous êtes viré !) du président élu, Arnold Schwarzenegger a, lui aussi, soigné sa chute.

C'est donc "You're terminated" ("c'est terminé pour vous" en français) que l'acteur a choisi, lundi 2 janvier, lors de la première émission de la saison, comme l'explique le Huffington Post. La phrase fait référence à l'un des rôles emblématiques d'Arnold Schwarzenegger : Terminator. Il cite également une deuxième fois le film lorsqu'il dit : "Now go to the chopper" ("Maintenant, va à l'hélicoptère").